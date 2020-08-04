الأولى في الثانوية العامة مكفوفين: اقرأ لطه حسين.. وأكتب الشعر

حصلت الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر، بمدرسة النور "ث" للمكفوفين بالدقي بالجيزة بنات، على المركز الأول على الطلاب المكفوفين بمجموع 395.5.وبسؤال الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عن ميولها الأدبية، قالت لـ"الدستور"، إنها بسبب ضغط الثانوية العامة لم تكن تقرأ طوال العام الدراسي، إلا أنه فى أوقات الفراغ والإجازات كانت تستعير أعمال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين من مكتبة المدرسة لقراءتها.وبسؤالها عن هل لديها موهبة أدبية في كتابة الشعر او القصة القصيرة أو الرواية، قالت"سامية"، إنها تكتب بعض القصائد، وأنها تنوي خلال فترة عطلة الصيف التفرغ لكتابة الشعر والقصة القصيرة، وعن اختياراتها الدراسية بالكلية قالت إنها تفضل دراسة الإعلام وتحديدًا قسم الإذاعة والتليفزيون.