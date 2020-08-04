أحلام تدعو لأمل عرفة بعد إصابتها بكورونا:«سلامة قلبك»

حرصت الفنانة أحلام علي دعم صديقتها الفنانة السورية أمل عرفة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت أحلام عبر حسابها على "تويتر": "سلامة قلبك ربي معاك ويحرسك ويجعل ما جاك تكفير.. اعذريني يا غالية توي اسمع الخبر والله إنك غالية وربي يرفع عنك وعن كل الناس.. بحبك".وكانت الفنانة أمل عرفة، قد أعلنت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".