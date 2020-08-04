باكستان توافق على خريطة سياسية جديدة لحدود البلاد

وافق رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، على تقديم خريطة سياسية جديدة لحدود بلاده تتضمن كامل إقليم كشمير، بما فيه الأجزاء التي تديرها الهند.وقالت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية: إن الموافقة جاءت خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء الاتحادي برئاسة عمران خان، نوقشت فيه التطوراتُ داخل كشمير.ووصف رئيس الوزراء الباكستاني اليوم بأنه أهم يوم في التاريخ، حيث تم تقديم خريطة سياسية جديدة لباكستان أمام العالم، كما وافق مجلس الوزراء الباكستاني على هذه الخريطة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخريطة الجديدة سوف تُستخدم في المؤسسات التعليمية، كالمدارس والجامعات.