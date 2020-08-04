رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:01 م
الطالب جوزيف إسحاق
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
محمود عبد العال
طباعة
قال الطالب جوزيف إسحاق عِوَض، الأول على الثانوية العامة من مركز جرجا في محافظة سوهاج، إنه عقب منع الدروس بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح لديه مزيد من الوقت استغله للمذاكرة مما جعله يذاكر 12 ساعة يوميًا، وأشار الى أن الفضل في تفوقه يعود لله أولًا ثم دعم ومساندة أسرته، حيث وفروا له كل سبل الراحة والهدوء للمذاكرة.

وأشار إلى أنه علم بأنه الأول على الجمهورية عن طريق أحد الجيران الذي سمع اسمه في مؤتمر وزير التربية والتعليم، وأكد انه تلقى الخبر أثناء لعب "بابجي" اللعبة الشهيرة، وشعر بسعادة وفخر، لاسيما أنه كان يتوقع منذ بداية العام الدراسي أن يصبح من أوائل الثانوية العامة، كما أكد أنه متأثر بقصة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، لذلك سيدعم الفقراء وغير القادرين في المستقبل.

من جانبه قال إسحاق عوض والد الطالب إن نجله كان متفوقًا منذ الطفولة، لذلك كان يتوقع له أن يكون من أوائل الثانوية العامة، كما أشار إلى أنه كان دائم الدعم له والمساندة ليساعده في تحقيق حلمه والالتحاق بكلية الطب، كما أوضح أنه كان يذاكر بشكل دائم وزاد تحصيله والمذاكرة بعد إلغاء الدروس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح لديه متسع من الوقت.
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة

موضوعات متعلقة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

Thanawya الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٠

أول رد من التعليم على وجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة 2020

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من موقعنا

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 في الكشوفات | نتيجة الصف الثالث الثانوي

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

الأولى في الثانوية ببنها: موهبتى الرسم وأتمنى الالتحاق بالألسن

نسمة محجوب تحيى حفلًا غنائيا بدار الأوبرا.. 28 أغسطس

الأولى في الثانوية العامة مكفوفين: اقرأ لطه حسين.. وأكتب الشعر

تكريم دار أحمد اليازوري لدعم مبادرة «كتابك صديقك» بالأردن