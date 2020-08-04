الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة

قال الطالب جوزيف إسحاق عِوَض، الأول على الثانوية العامة من مركز جرجا في محافظة سوهاج، إنه عقب منع الدروس بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح لديه مزيد من الوقت استغله للمذاكرة مما جعله يذاكر 12 ساعة يوميًا، وأشار الى أن الفضل في تفوقه يعود لله أولًا ثم دعم ومساندة أسرته، حيث وفروا له كل سبل الراحة والهدوء للمذاكرة.وأشار إلى أنه علم بأنه الأول على الجمهورية عن طريق أحد الجيران الذي سمع اسمه في مؤتمر وزير التربية والتعليم، وأكد انه تلقى الخبر أثناء لعب "بابجي" اللعبة الشهيرة، وشعر بسعادة وفخر، لاسيما أنه كان يتوقع منذ بداية العام الدراسي أن يصبح من أوائل الثانوية العامة، كما أكد أنه متأثر بقصة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، لذلك سيدعم الفقراء وغير القادرين في المستقبل.من جانبه قال إسحاق عوض والد الطالب إن نجله كان متفوقًا منذ الطفولة، لذلك كان يتوقع له أن يكون من أوائل الثانوية العامة، كما أشار إلى أنه كان دائم الدعم له والمساندة ليساعده في تحقيق حلمه والالتحاق بكلية الطب، كما أوضح أنه كان يذاكر بشكل دائم وزاد تحصيله والمذاكرة بعد إلغاء الدروس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح لديه متسع من الوقت.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.