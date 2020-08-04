الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة

الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:01 م
محمود عبد العالطباعة
قال الطالب جوزيف إسحاق عِوَض، الأول على الثانوية العامة من مركز جرجا في محافظة سوهاج، إنه عقب منع الدروس بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح لديه مزيد من الوقت استغله للمذاكرة مما جعله يذاكر 12 ساعة يوميًا، وأشار الى أن الفضل في تفوقه يعود لله أولًا ثم دعم ومساندة أسرته، حيث وفروا له كل سبل الراحة والهدوء للمذاكرة.
وأشار إلى أنه علم بأنه الأول على الجمهورية عن طريق أحد الجيران الذي سمع اسمه في مؤتمر وزير التربية والتعليم، وأكد انه تلقى الخبر أثناء لعب "بابجي" اللعبة الشهيرة، وشعر بسعادة وفخر، لاسيما أنه كان يتوقع منذ بداية العام الدراسي أن يصبح من أوائل الثانوية العامة، كما أكد أنه متأثر بقصة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، لذلك سيدعم الفقراء وغير القادرين في المستقبل.
من جانبه قال إسحاق عوض والد الطالب إن نجله كان متفوقًا منذ الطفولة، لذلك كان يتوقع له أن يكون من أوائل الثانوية العامة، كما أشار إلى أنه كان دائم الدعم له والمساندة ليساعده في تحقيق حلمه والالتحاق بكلية الطب، كما أوضح أنه كان يذاكر بشكل دائم وزاد تحصيله والمذاكرة بعد إلغاء الدروس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح لديه متسع من الوقت.
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وأشار إلى أنه علم بأنه الأول على الجمهورية عن طريق أحد الجيران الذي سمع اسمه في مؤتمر وزير التربية والتعليم، وأكد انه تلقى الخبر أثناء لعب "بابجي" اللعبة الشهيرة، وشعر بسعادة وفخر، لاسيما أنه كان يتوقع منذ بداية العام الدراسي أن يصبح من أوائل الثانوية العامة، كما أكد أنه متأثر بقصة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، لذلك سيدعم الفقراء وغير القادرين في المستقبل.
من جانبه قال إسحاق عوض والد الطالب إن نجله كان متفوقًا منذ الطفولة، لذلك كان يتوقع له أن يكون من أوائل الثانوية العامة، كما أشار إلى أنه كان دائم الدعم له والمساندة ليساعده في تحقيق حلمه والالتحاق بكلية الطب، كما أوضح أنه كان يذاكر بشكل دائم وزاد تحصيله والمذاكرة بعد إلغاء الدروس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح لديه متسع من الوقت.
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الطالب جوزيف إسحاق عِوَض
الأول على الثانوية: منع الدروس وفر لى مزيدًا من الوقت للمذاكرة