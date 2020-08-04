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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:20 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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ينتظر طلاب الشهادة الثانوية 2020 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة من العام الدراسي 2020/2019 والتي ستظهر بعد عيد الأضحى المبارك 2020، لذلك تابع نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم، وقد وصلت نسبة النجاح في الثانوية العامة العام الماضي لنسبة تصل إلى لـ 78%، ويستطيع طلاب الثالث الثانوي بمعرفة نتيجتهم من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحاتها الرسمية، لتسهيل عملية التسجيل لدى الطلاب.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أن نسبة النجاح في هذا العام قد تصل إلى 98% نظراً للظروف التي مرت بها البلاد والطلاب أثناء امتحانات الثانوية 2020 بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وقامت الوزارة بأتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خوفاً على صحة الطلاب لإستكمال الإمتحانات بدون تسجيل إي إصابات بوباء فيروس كورونا.

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم


يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 لمعرفة النتيجة بعد الإنتهاء من الإمتحانات، وقد اعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بدأت في تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه يجب التمهل وعدم الإستعجال في التصحيح والمراجعة بشكل جيد من أجل إعطاء الطلاب حقوقهم، وإن التسرع في في إظهار نتيجة الثانوية العامة 2020 سوف يضر بالطالب ولايفيده، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة فوراً عقب إعتمادها.


تعرف على خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

1- الدخول على رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحاتها الرسمية للوزارة:"http://natiga.dostor.org/"/

2- يقوم طالب الفصل الثالث الثانوي بكتابة أسمه رباعي

3- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به حتى يتم التسجيل على الرابط 

4- ثم يقوم الطالب بالضغط على زر سجل الأن وستظهر له نتيجة الثانوية العامة 2020

وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مساندة الطلاب للحصول على نتيجتهم الثانوية دون الإزدحام أو التكدس في الشوارع حفاظاً على صحتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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