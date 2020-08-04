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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:15 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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تداولت المواقع الإلكترونية على منصة التواصل الإجتماعي للترويج عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من العام الدراسي 2019/2020، نظراً لعملية البحث المنتشرة عن مواعيد النتيجة للفصل الدراسي الثانوي، ولذلك و بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور، من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت على أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك 2020.



وينشر لكم " الدستور " رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 من العام الدراسي 2019/2020

وذلك بمواسطة رقم جلوس الطالب الذي يتم إدخاله على رابط التسجيل الإلكتروني التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


استعلم الان عن نتيجة الثانوية العامة في الدستور 

أكد الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، على قول وزير التربية أنه بعد الإنتهاء من تصحيح المواد بالكامل في جميع محافظات الجمهورية سوف تعلن عن النتيجة بشكل سريع، وبعدها يمكن للطالب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من رابط التسجيل التي أعلنت عنه الوزارة بواسطة رقم جلوس الطالب على الموقع الإلكتروني.

رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 من العام الدراسي 2019/2020 :
ويستعد طلاب الصف الثالث الثانوي 2020 لإستقبال نتيجة الشهادة الثانوية، وذلك بعد أن أنهى الطلاب الإمتحانات الخاصة بهم في الحادي والعشرون من شهر يوينو، حيث بدأ الطلاب الأمتحانات بمادة اللغة العربية، وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل ضمان صحة الطلاب وإستكمال إمتحانتهم، وذلك بعد الظروف التي كانت تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت تتابع وزارة التربية والتعليم إمتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي 2020 بإستمرار ومتابعة مشاكلهم ليتم حلها وإرضاء التلاميذ وأولياء الامور.

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة لجان إضافية من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وقامت بتوزيع الطلاب كالتالي في كل لجنة من " 20 " طالب إلى " 14 " طالب لتقليل الأعداد داخل اللجان مع أتخاذ جميع الإحتياطات الوقائية.

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