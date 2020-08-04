بين إيديك.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر لينك الدستور برقم الجلوس فقط Natega

نتيجة الثانوية العامة 2020 بين أيدي جميع الطلاب الآن بعد الانتظار الطويل من طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، أصبحت نتائج اختباراتهم الآن متاحة بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحي مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2020

و يقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2020 فور الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم مباشرة، من خلال الخطوات التي يتم اتباعها في السطور التالية .

جاءت نسب النجاح في المواد العلمية علي النحو التالي : الفيزياء 79.4٪، الأحياء 87٪، التفاضل والتكامل 87%، الجيولوجيا 94.5%، الكيمياء 86.3 %، الرياضة التطبيقية 87%، بينما بلغت النسب في اللغة العربية 95.4٪، واللغة الإنجليزية 90.2٪.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 عبر الدستور

تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة عبر هذا الرابط 1-تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة عبر هذا الرابط http://natiga.dostor.org/

2- اضافة البيانات الخاصة بالطالب ومنها اسمه كاملا.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- كتابة البريد الإلكتروني التابع للطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه.

5- كتابة رقم التليفون الخاص بالطالب بشكل صحيح.

6- وأخيرًا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي أمرهما بالضغط على سجل الآن.

ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

يشار الي أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد ان عمليات التصحيح تتم في كنترولات جميع المحافظات بمنتهي الشفافية ووفق إستراتيجة عادلة تسمح لكل طالب مجتهد أن يأخد حقه في الدرجات ، و أشار الي ان العمل علي تصحيح الاختبارات قد يمتد حتي الأيام الأولي لشهر أغسطس إلي أن تظهر النتائج بشكل نهائي بعد انتهاء موسم الاحتفال بعيد الأضحي المبارك .

نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2020

أشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن نسب النجاح هذا العام ارتفعت بشكل كبير وملحوظ عن الأعوام السابقة ، و ذلك بعد أن سجلت المواد الأدبية نسب النجاح الآتيه : التاريخ 89.1 %، الجغرافيا 94.8٪، الفلسفة 91.8٪، علم النفس والاجتماع 95%.









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