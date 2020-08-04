حصرياَ..الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن رابط التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس التي يبحث عنها الطلاب ولتسهيل الوقت على الأباء وذلك منعاً لعملية التكدس والازدحام في الشوارع للحد من عدوى فيروس كورونا.









بعد أن يضغط الطالب على رابط التسجيل يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به .





وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابة المحافظة التابع لها والذي يقيم فيها لتسهيل عملية ظهور النتيجة.





وفي أخر خطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة بحث وأسم الصف الثانوي حتى تظهر نتيجته.



