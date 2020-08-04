«الصحة العالمية» تناقش أصل فيروس كورونا

يناقش فريق من منظمة الصحة العالمية، أصل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع علماء من ووهان الصنية التي رُصد بها أول تفشٍ للفيروس.وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير، أن المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية، حيث يشك الباحثون أن المرض حيواني المنشأ.وكانت الصين قد أغلقت سوقًا للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي، بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق.وتقول المنظمة إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش، وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية، وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.