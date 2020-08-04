إحباط ترويج 7 أطنان مخدرات خلال شهر

شن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة؛ لضبط تجار المواد المخدرة خلال شهر.أسفرت تلك الجهود عن ضبط 4645 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 4964 متهم، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 طن و851،432 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 288،112 كيلو جرام.وكمية من مخدر الهيروين وزنت 55،458 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 4،847 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 48،533 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 9،201 كيلو جرام.وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت 20،451 كيلو جرام، كمية من البودرة المخدرة وزنت 8،327 كيلو جرام، 89917 قرص مخدر، كمية من مخدر الكيتامين بلغت 850 جرام.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة.وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.