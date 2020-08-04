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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السادسة مكرر أدبى بالثانوية: «مذاكرتش أكتر من 5 ساعات».. وكورونا «ضغطنى»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:01 م
السادسة مكرر
السادسة مكرر
حسام عسل
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بسعادة بالغة ممزوجة بدموع الفرح، تلقت أسرة الطالبة آلاء حمدي فؤاد عبدالمطلب محمد، الطالبة بمدرسة "سان فنسان دي بول"، بمنطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، خبر حصولها على المركز السادس مكرر على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

وقالت آلاء لـ"الدستور"، إنها تلقت الخبر صباح اليوم من قبل أصدقائها الذين تواصلوا معها هاتفيا، إذ لم تتوقع بأنها ستكون من أوائل الجمهورية، مستطردة: "كنت عارفة إني هجيب مجموع كبير، لكن متوقعتش موضوع أوائل الجمهوريه".

وعن أسلوب مذاكرتها قالت:"لم أضع جدولًا أو خطة أو أفرض الأساليب القاسية في المذاكرة، كنت بذاكر الدرس عقب شرحه، ولم تتجاوز ساعت مذاكرتي 5 ساعات، مقدرش أذاكر 10 ساعات متواصلة".

وأضافت، أن جائحة "كورونا" سببت لها ضغطًا نفسيًا، إذ توقفت الدروس الخصوصية فجأة، المدارس أيضًا، وكانت الرؤية ضبابية لما سيتم في مسألة الامتحانات، هل ستؤجل أم لا، لكن ما ساعدها على إكمال مذاكرتها أن معظم المواد كانت قد انتهت منها في الدروس، ومعظم المدرسين واصلوا الشرح "أونلاين".

وكشفت آلاء عن أمنيتها بالالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد، وتكرار التفوق كما كان بالثانوية العامة وتصبح أستاذة جامعية بها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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