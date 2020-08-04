سكرتير عام قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا اجتماعا مع كل من المهندس محمد نصر نائب مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، ونجلاء عبدالفتاح مسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة وعدد من رؤساء قرى المرحلة الأولى بالمبادرة التي يجرى تنفيذ المشروعات بها بهدف متابعة معدلات التنفيذ.أوضح كمال شلبى أن أعمال التطوير فى القرى المذكورة تشمل مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، والصحة، والتعليم، والطرق، وتحسين البيئة، موجها رؤساء القرى بضرورة متابعة تلك الأعمال أولا بأول لضمان تنفيذها وفقا لضوابط واشتراطات المبادرة، كما وجه بضرورة وضع شعار المبادرة على المنشآت الخدمية التي جرى تطويرها ورفع كفائتها بالإضافة إلى تجميل مداخل القرى التي تشملها المبادرة.الجدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في يناير 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بخاصة فى القرى.