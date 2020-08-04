1342 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة.وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الإثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فضلًا عن تماثل 1972 حالة للشفاء، مشيرة إلى وفاة 32 حالة.