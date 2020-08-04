محمد أنور: جبت 73% ودخلت كليه هندسة في ليبيا

‏تحدث الفنان محمد انور عن ذكرياته مع نتائج الثانوية العامة، وذلك بعدما تم إعلان نتائج العام الدراسي الحالي، عبر حسابه بموقع تويتر.وكتب الفنان عن ذكرياته في ايام دراسته وقال:"و أنا في ثانويه عامة كنت مموت نفسي في المذاكرة عشان كان نفسي ادخل كليه الهندسة جامعة القاهرة، وفي الاخر جبت 73٪ دخلوني كليه هندسه في ليبيا جامعه الفاتح في طرابلس".وتواصلت "الدستور" مع الفنان محمد أنور، والذي قال أنه بالفعل دخل كلية هندسة ليبيا لمدة عام وبعدها عاد الي كلية حقوق عين شمس، وأكمل دراسته بها ومن ثم التحق خلال هذه الفتره بمسرح الجامعة الذي كان بوابته للنجومية.ويصور الفنان في الفترة الحالية أحداث الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب " في مدينة الإنتاج الإعلامي، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي، كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.