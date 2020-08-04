NOW نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب اعلان وزارة التربية والتعليم اسماء اوائل الصف الثالث الثانوي

يتيح موقع "الدستور" لطلاب الصف الثالث الثانوي، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها بعد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والذي أكد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد أون لاين في وقت سابق أن نتيجة3 ثانوي ستظهر بعد عيد الأضحي المبارك.

NOW نتيجة الصف الثالث الثانوي عقب اعلان وزارة التربية والتعليم اسماء اوائل الثانويه العامه 2020

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات العامة لـ نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 للعام الحالي 2020/2019 جيدة ومبشرة ، موضحاً أن نتائج الثانوية العامة هذا العام ستكون أعلى من العام الماضى، منوهاً أن أعمال التصحيح مستمرة وتسير وفق الخطة الزمنية التي أعداتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التسجيل للحصول على nategit نتيجة الثانوية العامة 2020 علي موقع الدستور

يقدم "الدستور" في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الجريدة لقرائها نتيجة الثانوية العامة 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانويه العامه فور الاعلان عنها رسمياً مع شرح مبسط بالخطوات للطلاب الذين ينتظرونها على أحر من الجمر .

لتسجيل الدخول للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 اضغط علي الرابط التالي

http://natiga.dostor.org/

- أضغط لتسجيل أسم الطالب كاملا.

-انقر click لتسجل رقم الجلوس بشكل صحيح.

- تسجيل البريد الالكتروني لإرسال النتيجة عليها فور ظهورها.

- كتابة رقم الهاتف mobile الخاص بالطالب.

- الضغط علي كلمة "سجل الأ ن "لإتمام عملية التسجيل.





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