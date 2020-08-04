رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

NOW نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب اعلان وزارة التربية والتعليم اسماء اوائل الصف الثالث الثانوي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:45 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
طباعة

يتيح موقع "الدستور" لطلاب الصف الثالث الثانوي، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها بعد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والذي أكد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد أون لاين في وقت سابق أن نتيجة3 ثانوي  ستظهر بعد عيد الأضحي المبارك.

 

NOW نتيجة الصف الثالث الثانوي عقب اعلان وزارة التربية والتعليم اسماء اوائل الثانويه العامه 2020

 

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات العامة لـ نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 للعام الحالي 2020/2019 جيدة ومبشرة ، موضحاً أن نتائج الثانوية العامة هذا العام ستكون أعلى من العام الماضى، منوهاً أن أعمال التصحيح مستمرة  وتسير وفق الخطة الزمنية التي أعداتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

التسجيل للحصول على nategit نتيجة الثانوية العامة 2020 علي موقع الدستور

 

يقدم "الدستور" في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الجريدة لقرائها نتيجة الثانوية العامة 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانويه العامه فور الاعلان عنها رسمياً مع شرح مبسط بالخطوات للطلاب الذين ينتظرونها على أحر من الجمر .

 

لتسجيل الدخول للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 اضغط علي الرابط التالي

 http://natiga.dostor.org/ 

- أضغط لتسجيل أسم الطالب كاملا.

 -انقر click لتسجل رقم الجلوس بشكل صحيح.

 - تسجيل البريد الالكتروني لإرسال النتيجة عليها فور ظهورها.

-  كتابة رقم الهاتف mobile الخاص بالطالب.

 - الضغط علي كلمة "سجل الأ ن "لإتمام عملية التسجيل.


اقرأ ايضا

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2020 الآن

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط مباشر وسريع للنتيجة

استعلم الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم


موضوعات متعلقة

استعلم الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا برقم الجلوس DOSTOR

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم

ادخل هنا| اللينك الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة «إبداعات فنية 2»

عبدالمنعم شميس يواصل سرد حكاياته في «حرافيش القاهرة»

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي