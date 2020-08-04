خلال شهر.. «الداخلية» تكشف غموض 168 حادثا جنائيا

تمكن ضباط البحث الجنائي ومكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، خلال شهر، من إعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 721 قضية أحداث، ضبط 989 قضية مصنفات فنية، و 16919 قضية مرافق عامة.وضبط 740940 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 168 حادث "خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" بإجمالى 314 متهم.وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، تم ضبط 136 قضية بإجمالى 156 متهم بمضبوطات تجاوزت 4 أطنان.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".