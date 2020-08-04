قمع وحشي.. تقرير يفضح جرائم نظام أردوغان ضد المرأة التركية

كشف تقرير، اليوم الثلاثاء، صادر عن شبكة بيانات تركية حول جرائم نظام أردوغان خلال شهر يوليو الماضي.وذكر تقرير موقع تركيا الان، أنه تم قتل 32 سيدة على الأقل واغتصاب 9، وإجبار 113 على ممارسة الدعارة تحت التهديد، وجرائم عنف ضد 80 امرأة، وتعرض 15 لمضايقات.وبحسب التقرير التي جمعته شبكة بيانات من الصحف المحلية والوطنية والمواقع الإخبارية والوكالات، فقد قتلت 32 امرأة على الأقل في يوليو من العام الجاري، 17 حالة منها مريبة ومفزعة للغاية.وبين التقرير إجبار 113 سيدة على ممارسة الدعارة تحت التهديد، خلال شهر واحد، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، قتلت 184 امرأة على الأقل، فيما تعرضن 31 للاغتصاب، وأجبرن 288 على ممارسة الدعارة، ووقعت 301 جرائم عنف.وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قتلت 155 سيدة، وتعرضت 40 للاغتصاب، وأجبرت557 مرأة على ممارسة الدعارة، ووقعت 371 جريمة عنف.وخلال نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية التركية بمحافظة مانيسا التركية، أمرًا بحظر الأخبار التي تفيد بأن النساء اليائسات اللواتي جئن إلى رئاسة مقاطعة مانيسا التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بهدف العثور على وظيفة، تم جرهن إلى الدعارة.