الطبوبي: الوضع الاقتصادي التونسي ينذر بأخطار داهمة

أكد نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل التونسي، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ساء إلى درجة اشتعلت فيها كل الأضواء الحمراء لتنبئ بأخطار داهمة.وقال الطبوبي - في تصريحات صحفية -: "بالنسبة لنا في الاتحاد نقلنا مخاوفنا إلى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقائنا به قبيل العيد ولفتنا نظره إلى سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي".وأكد الطبوبي أن الاتحاد على غرار أغلب الشعب يرغب في تشكيل حكومة مضيقة التركيبة في أقرب وقت لتكون حكومة تعطي المثال في تقليص المصاريف والتقشف لتدارك الأزمة الاقتصادية وتكون حكومة محدودة العدد بهدف النجاعة لا تكوين حكومة ترضيات سياسية كأنها مكاتب تشغيل، وفقا لما نقلته "العربية نت".وأوضح الطبوبي أن المنتظر من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة ومدركة وقادرة على إدارة كل الملفات الحارقة وهدفها خدمة التونسيين لا غير وتكون قادرة على الأخذ بزمام الأمور مع المؤسسات المالية الدولية.وشدد على أن الاتحاد لا يرشح أسماء وقد تعلم من تجاربه السابقة.