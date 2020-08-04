غدًا المؤتمر الافتراضي الأول عن السياحة في مصر بحضور القطاع

يعقد غدًا الأربعاء المؤتمر الافتراضي الأول في مجال السياحة الافتراضية المقرر بثه على الهواء مباشرة عبر خاصية الفيبديو كونفراس وبتطبيق زووم ZOOMينظم المؤتمر هشام إدريس عضو غرفة الشركات السياحية رئيس أمانة شؤون السياحة والآثار بمشاركة أمانة التدريب والتثقيف السياسي برئاسة هشام وهبة، بحزب مستقبل وطن بالجيزة.وقال إدريس إن المؤتمر يقام عبر خاصية ZOOM لأول مرة في مصر ومن المنتظر أن يشارك فيه نحو 500 شخص، ويهدف إلى طرح المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع السياحي وكذلك المشاكل المزمنة والمتراكمة التي تحد من انطلاق صناعة السياحة في مصر، وأيضًا طرح الحلول المقترحة التى يقدمها الخبراء المشاركون وعرضها أمام عدد كبير من أعضاء ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، وبعض الأعضاء المرشحين لمجلس الشيوخ للتعرف بعمق عن الوضع الحالى للقطاع بكل ابعادة والمساهمة فى دعم صناعة السياحة والاقتصاد المصرى.في حين أكد هشام وهبة عضو غرفة المنشات السياحية أن المحاور التي يناقشها المؤتمر خلال انعقاده والتى تتناول مشاكل أزمة الانحسار، وأزمات الوفرة السياحية، وكذلك مشاكل السياحية الدينية، ومنح بوابة العمرة لصلاحيات أكبر بما يحافظ على السوق السياحي، والنظام الجديد الذى تفرضه منظمة الآياتا مع الشركات السياحية والتى تزيد من قسوة الظروف التى تمر بها وتحملها أعباء جديدة وتمثل تهديد لشركات السياحة المصرية، وتجارب من العالم لدعم القطاع السياحى للصمود امام جائحة الكورونا ” التجربة الفرنسية “.كما تتضمن محاور المؤتمر أيضاَ مشاكل السياحية النيلية والرسوم الباهضة المفروضة على هذا النشاط فى ظل توقفها نتيجة لجائحة كورونا، وتغول منصات ومحركات البحث الإلكترونية السياحية على حقوق الشركات السياحية المصرية وأهمية وضع تشريعات أو تطبيق آليات جديدة تضمن الحفاظ على استمرار الشركات السياحية بدلًا من انهيارها أمام هذا النظام الجديد، وإلى جانب كيفية وضع آليات وقواعد صارمة وفرض عقوبات على من يتعامل بسياسة ضرب وتدنى أسعار البرامج السياحية.يشارك عدد كبير من الشخصيات السياحية بينهم الهامي الزيات، رئيس إتحاد الغرف السياحية الأسبق والدكتور سعيد البطوطي، المستشار الإقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، والدكتور عادل المصرى، المستشار السياحي المصرى السابق بباريس والهند، وأحمد إبراهيم مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى لبوابة العمرة، وعبد الحميد راضى، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة الأسبق، وعبد الرحمن أنور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية رئيس شعبة الفنادق العائمة السابق وعلاء خليفة، المحاضر الدولي، وخبير التسويق الألكترونى للسياحة والطيران.ويشارك ايضا فى المؤتمر عدد من السياسيين أعضاء مجلس النواب من بينهم المستشار القانونى علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والنائب مجدى بيومى، أمين شئون السياحة والآثار بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائب عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعمرو القماطى، المرشحان فى إنتخابات مجلس الشيوخ، هذا إلى جانب النائب بالبرلمان الكندى شريف سبعاوى، نائب وزير السياحة والتراث الكندي بمقاطعة أونتاريو، والذي أكد حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر.