ضبط ٣٧ الف و٨٦٨ قضية تموينية خلال شهر

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، خلال شهر، من ضبط 37868 قضية متنوعة، أبرزها ضبط 443 إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 31299 اسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 4225365 جنيه.وضبط 87 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1004110لتر، 326 قضية بيع سلع مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "99،688 طن، 720 عبوة، 37 قطعة" سلع غذائية متنوعة.وضبط 49 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "29،376 طن، 1202 عبوة، 6500 قطعة " سلع مُدعمة متنوعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.