نتنياهو: على حزب الله أن يدرك جدية تصريحاتنا

أجرى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر قيادة الجبهة الداخلية، لمناقشة الأوضاع على الحدود الشمالية.وأكد نتنياهو أن الجيش سيظل يعمل على الدفاع عن أمن الإسرائيليين، قائلًا: "أنصح الجميع، بما فيها حزب الله، ألا يظنوا أن ما أقوله مجرد تصريحات فقط، ويجب عليهم التعامل مع ما نقول بجدية"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.تأتي تصريحات نتنياهو بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، غارات عنيفة استهدف فيها عدة مواقع عسكرية للجيش السوري.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "شنت طائرات ومروحيات حربية، عدة غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها، الأحد الماضي، في جنوب هضبة الجولان".