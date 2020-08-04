رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد 727 لجنة في انتخابات شيوخ الإسكندرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:40 م
انتخابات شيوخ
انتخابات شيوخ
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
اعتمدت اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ 2020 بمحافظة الإسكندرية، أعداد اللجان والمقرات الانتخابية وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات، وهي عبارة عن 727 لجنة انتخابية و395 مقرا انتخابيا، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 4051709 ناخبين.

يذكر أن 66 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد فردية في الدائرة الرابعة محافظة الإسكندرية و7 مقاعد من المرشحين على القائمة للإسكندرية، والتي تتمثل في "القائمة الوطني من أجل مصر" بعد رفض القضاء الإداري الطعن لكل من قائمتي "الاتحاد، وتحيا مصر" بسبب عدم استيفاء أوراق الترشح للانتخابات الخاصة بهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم للتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية من خلال موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151 وعن طريق الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

موضوعات متعلقة

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

Thanawya الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٠

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا برقم الجلوس DOSTOR

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم

ادخل هنا| اللينك الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة «إبداعات فنية 2»

عبدالمنعم شميس يواصل سرد حكاياته في «حرافيش القاهرة»

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي