اعتماد 727 لجنة في انتخابات شيوخ الإسكندرية

اعتمدت اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ 2020 بمحافظة الإسكندرية، أعداد اللجان والمقرات الانتخابية وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات، وهي عبارة عن 727 لجنة انتخابية و395 مقرا انتخابيا، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 4051709 ناخبين.يذكر أن 66 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد فردية في الدائرة الرابعة محافظة الإسكندرية و7 مقاعد من المرشحين على القائمة للإسكندرية، والتي تتمثل في "القائمة الوطني من أجل مصر" بعد رفض القضاء الإداري الطعن لكل من قائمتي "الاتحاد، وتحيا مصر" بسبب عدم استيفاء أوراق الترشح للانتخابات الخاصة بهم.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم للتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع.وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية من خلال موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151 وعن طريق الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.