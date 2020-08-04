يقدم لكم «الدستور» رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.



ينتظر طلاب الثانوية العامة لعام 2020 ، ظهور نتائجهم النهائية خلال الساعات القادمة ، والتي من المقرر الإعلان عنها بعد فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.



حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من تصحيح اختبارات الصف الثالث الثانوي ، مؤكدًا أن كافة الشكاوى التي اعرب عنها الطلاب اثناء تأديتهم للامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح ، مشيرًا الي أن عملية التصحيح تتم بدقة دون تمييز وفق معايير و نظم ثابتة حتى يحصل كافة طلاب الجمهورية علي حقوقهم .

ويقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية :

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

الدخول على رابط النتيجة على موقع الدستور من هنا

- ثم يتم تسجيل بيانات الطالب من الأسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة .

- يقوم الطالب بالضغط علي زر البحث ، و في خلال دقائق يحصل الطالب علي نتيجته بشكل كامل .





تنسيق الثانوية العامة 2020

و علي صعيد آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بداية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، بداية من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة الي أن الكليات التي تحتاج الي اختبارات قدرات هي كلية فنون جميلة، و كلية فنون تطبيقية، و كلية التربية الموسيقية ، وكلية التربية الرياضية ، و كلية الأعلام ويعد أحد شروط الالتحاق بتلك الكليات هو اجتياز الاختبارات الخاصة بها نظرًا لطبيعة الدراسة بها التي تتطلب توافر بعض القدرات والمواهب الخاصة و الفريدة من نوعها .

ومن خلال خدمة التنسيق الإليكتروني يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عبر الرابط التالي من هنا : www.tansik.egypt.gov.eg





جدير بالذكر أنه عند اداء الاختبارات الخاصة بالقدارات يجب توافر رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وايضًا صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات القدرات المقرر اجتيازها ، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات .