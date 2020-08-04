رصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظتي حلب، وإدلب.وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عدة عمليات إنسانية، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية، إلى سكان كل من "قرية الشهاري بريف حماه، ومدينة دير العصافير بريف دمشق، وحي كفر داعل بمدينة حلب".وأشارت إلى أنه تم إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2،662 طن إلى عدد من المراكز الآهلة بالسكان، في كل من محافظة "الرقة، واللاذقية، وحلب، والحسكة، ودير الزور"، لافتة إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2485 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 4139.5 طن.