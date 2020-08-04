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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تشريعية النواب توافق على اتفاقية مصرية – فرنسية لتطوير الخط الأول للمترو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:47 م
الخط الأول للمترو
الخط الأول للمترو
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهره والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تجديد وتطوير الخط الاول للمترو بالقاهرة الى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها وذلك من خلال إجراء اصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو – فى إطار تمويل مستقل – مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات ووفقا للاتفاق تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافا مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بغرض المشاركة في تمويل المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالى 750 مليون و800 ألف يورو.

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