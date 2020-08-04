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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 557 مركزا انتخابيا لمعركة «الشيوخ» بالمنيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:46 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المراكز تواصل إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 11و 12 أغسطس الجاري، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأعلن المحافظ تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، تستقبل 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا على مستوى المحافظة.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ رفع حالة الاستعداد القصوى بين الأجهزة المعنية، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافي من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

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