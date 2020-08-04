ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 علمي وادبي.. رابط نتيجة 3 ثانوي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ( اضغط هنـــــــــــــــــا ).. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس.





ومن ناحية أخرى، صدر بيان من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه أن النتيجة لم تعلن هذا العام في مؤتمر صحفي وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي سادت البلاد ولتطبيق الحكومة على الإجراءات الاحترازية في جميع ربوع مصر بشكل عام وفي وزارة التعليم بشكل خاص.









أوضح وزير التعليم أن الامتحانات في العام الدراسي الموافق 2020-2021، أن عدد أوائل الثانوية العامة 30 طالبا، وقائمة الأوائل تشمل طلاب الثانوية العامة في الثلاثة شعب، إضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين، حيث سيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لإعلان نسب النجاح ومن هم المستفيدين من درجات الرأفة.







