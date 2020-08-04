«مستثمرو سوهاج»: المجمعات الصناعية بالصعيد توفر فرص عمل للأهالي

قال المهندس محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن منطقة الصعيد تعاني من أزمة بطالة خاصة في آخر ثلاثة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية الآن تعمل على تدشين مجمعات صناعية جديدة في منطقة الصعيد، لافتًا إلى أن تلك المجمعات ستعمل على توفير العديد من فرص العمل لأهل المنطقة، وهناك مجمعات خاصة بصغار المستثمرين والصناع يتم إنشاءها خلال الفترة الحالية.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أهمية دور التعليم الفني في إخراج كوادر من العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى، مطالبًا الجهات المسؤولة بضرورة تدشين معاهد ومدارس بمركز وقري الصعيد للنهوض بالصناعة المحلية.