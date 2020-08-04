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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والد الثالث مكرر علمي بالثانوية العامة: كان بياخد دروس في جميع المواد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:43 م
عبدالعاطي سلطان
عبدالعاطي سلطان
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عبرت أسرة الطالب عبدالعاطي سلطان عطية عيسى رحاب، الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، بمدرسة إبيار الرسمية لغات التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بمحافظة الغربية، عن فرحتها العارمة بتفوقه مع احتفالهم في منزلهم.

وقال والد عبدالعاطي لـ"الدستور"، إنه لم يعلم شيئا عن تكريم نجله، ووزير التربية والتعليم لم يتصل به حتى الآن، لافتا إلى أنه كان يساعد نجله في المذاكرة لكونه مدرس ثانوي عام في مادة الرياضيات، بالإضافة إلى حصوله على دروس خصوصية في جميع المواد، مع تنظيم مواعيد المذاكرة وتوفير الجو الملائم له، مؤكدا أن نجله يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة منذ صغره.

وأضاف سلطان عطية، أنه تم أبلاغه بنتيجة نجله من قبل إدارة مدرسة إبيار الرسمية لغات بحصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، واستقبل الأمر بفرحة عارمة مع "زغاريد والدته" وباقي أفراد أسرته.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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