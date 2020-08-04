«صحة الدقهلية»: 7 مستشفيات تسجل «صفر» كورونا 10 أيام متتالية

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تسجيل ٧ مستشفيات "صفر" حالات استقبال كورونا لمدة ١٠ أيام متتالية، مشيرا إلى أنه جارى اعادة تطهير وتعقيم هذه المستشفيات للعودة للعمل في الخدمة العلاجية.وأضاف أن مستشفى العزل بتمى الامديد بها حاليا مريض واحد، وسجلت صفر حالات دخول لمدة أسبوع كامل، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإشغال في معظم المستشفيات لأقل من ١٠ ٪ من الأسرة المعدة لاستقبال مرضى الكورونا.وأكد أن فرق الطب الوقائي مستمرة في توزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي ومتابعتها يوميا.