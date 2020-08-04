16 إصابة جديدة بكورونا في الجيش الأوكراني

أعلن المكتب الصحفي لقيادة القوات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجيش خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 221 إصابة.وذكرت قيادة القوات الطبية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن 640 جنديًا تماثلوا للشفاء منذ بداية جائحة كورونا في حين توفي 5 آخرين.وبحسب القوات المسلحة، خضع 495 شخصًا لعزل ذاتي، ومن المقرر أن تنتهي فترة العزل المقررة لصالح 164 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وناشدت قيادة القوات الطبية الجنود بالالتزام بقواعد الحجر الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية.يذكر أن أوكرانيا سجلت 74 ألفًا و219 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في حين تماثل 40 ألفًا و613 شخصًا للشفاء وتوفي ألف و764 آخرون.