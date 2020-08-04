«رئيس الرهبنة اليسوعية»: تداعيات كورونا يجب أن تؤخذ بشكل جدي

قال الأب أرتورو سوزا، الرئيس العام للرهبنة اليسوعية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد هي أزمة صحية قد يتم تجاوزها، إلا أن تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب أن تؤخذ بشكل جدي.وأضاف الرئيس العام للرهبنة اليسوعية في تصريحات له، أن الرهبنة اليسوعية قد سعت قبل كل شيء إلى فهم كيف يمكن الاستمرار في تقديم خدمتها لأكثر الأشخاص عوزا في هذا الإطار، وأشار إلى خبرات عديدة مثل ما يقوم به اليسوعيون في الهند وجنوب آسيا، وتحدث عن العمل على الأصعدة الإقليمية كافة بسخاء من أجل وصول الغذاء والأدوية إلى الأشخاص غير القادرين على العناية بأنفسهم بمفردهم.وأشار إلى نقطة أخرى هي إدراك أنه لا يمكن العناية بالذات بدون العناية بالآخرين والعكس أيضا، وتحدث أيضا عن الخبرات على أرض الواقع، وتحديدا عما وصفها بخبرات مرافَقة سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.