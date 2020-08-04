استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط مباشر وسريع للنتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس للحصول على نتائجهم، وأعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم برفع نتيجه الثانويه العامه الدور الأول 2020 يوم الأحد ليتمكن جميع طلاب الثانويه العامه 2019 من الحصول على نتيجتهم، وسيتم إعلانها عبر جريدة الدستور والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.





وهناك العديد من الخطوات التي يجب للطالب اتباعها للحصول على نتيجته من خلال الموقع الالكتروني وهي:





1- الدخول على الموقع الرسمي للدستور من هنا









2- تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).





3- ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.





4- اضغط على كلمة "اظهر النتيجة".





استعلم عن نتيجة الثانوية العامة من هنا



