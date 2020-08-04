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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالخطوات.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:31 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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توفر جريدة "الدستور" لقراءها نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تظهر النتيجة بحد أقصى، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وقد تمت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أمس الإثنين.


بالخطوات.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 

الدخول على رابط النتيجة من هنا  

 

يضع الطالب رقم الجلوس الخاص به.

 

-كتابة البريد الإلكتروني التابع للطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه.

 

-وضع رقم التليفون بشكل صحيح.



 - وأخيرًا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي أمرهما بالضغط على سجل الآن.


نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونياً للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط هنا.


للحصول على النتيجة برقم الجلوس تابع من هنا

وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابه الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبيء للحصول على النتيجة.



تقدم الدستور خدمة لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط

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