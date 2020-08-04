توفر جريدة "الدستور" لقراءها نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تظهر النتيجة بحد أقصى، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وقد تمت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أمس الإثنين.









بالخطوات.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020





الدخول على رابط النتيجة من هنا يضع الطالب رقم الجلوس الخاص به. -كتابة البريد الإلكتروني التابع للطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه. -وضع رقم التليفون بشكل صحيح.



- وأخيرًا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي أمرهما بالضغط على سجل الآن.





نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم





يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.





الضغط هنا . يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونياً للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال









من هنا للحصول على النتيجة برقم الجلوس تابع





وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابه الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبيء للحصول على النتيجة.











