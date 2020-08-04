«تعليم كفر الشيخ»: 3 طلاب ثانوي حصلوا على 409.5 درجة ولم يسجلوا أوائل

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن سبب عدم تضمن أوائل الثانوية العامة لهذا العام لطلاب من المحافظة، راجع لعدة أسباب أبرزها منع الغش والتشديد على ذلك خلال الامتحانات، فضلا عن أن الطلاب لجأوا لدورس خصوصية عند غير المتخصصين.وكشفت كشك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك 3 طلاب من المحافزة حصلوا على مجموع 409.5، لكنهم لم يتم تسجيلهم كأوائل، وستنشر المديرية أسمائهم لاحقا.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.