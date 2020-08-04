رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقعوا في بعض.. إعلام ومؤيدو الإخوان: عزمى بشارة يروج للإلحاد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:35 م
عزمى بشارة
عزمى بشارة
مروة عنبر
طباعة
ما زالت أذرع جماعة الإخوان الإرهابية فى الإعلام، تواصل معركتها من أجل التمويل والحصول على دعم مادي لصالح قنواتها المحرضة.

وكان آخر حلقات هذه المعارك، الهجوم الذى شنته الكاتبة الإخوانية إحسان الفقيه على عزمي بشارة، عبر حسابها بموقع تويتر.

وقالت إحسان الفقيه فى تغريدة لها على تويتر "هل يعي إخوتنا في قطر أن عزمي بشارة يروج الى نسخة جديدة من الإسلام بأسلوب خبيث، من خلال المنصات والمنابر الإعلامية التي يشرف عليها بأموالهم، حيث الترويج للإلحاد ومحاولة نزع الهوية الاسلامية وقراءة الثوابت بعبثية لا يقبلها مسلم، أو لم يقل بأن القرآن كتب بمرجعية سياسية".

وتابعت في تغريدة أخرى "أكبر مهام وإنجازات عزمي بشارة السيطرة فكريا على مثقفي العرب، وجذبهم بعيدا عن الهوية الإسلامية أو الدفاع عنها أو حتى التعاطف معها، إلى مسارات تخدم العلمانية، عزمي بشارة بوقوفه الشكلي في خندق المظلومين حصد مغانم لنفسه ولنهجه الخبيث، أكبر بكثير مما حصده دحلان بل ويوسف العتيبة نفسه".

وأضافت إحسان الفقيه "نربأ بإخوتنا القطريين عن خضوع منابرهم الإعلامية لعلماني يهاجم مع غلمانه ثوابت الإسلام، ومهما كانت الدوافع والحسابات السياسية للتمسك ودعم مشاريع عزمي بشارة، فإنها تهدد بذوبان الهوية القطرية التي يحيا في ظلالها القطريون، نصيحة من قلب يحبكم ولم يقبل بكم يوما قولا دنيئا".

فيما انتفض العاملون في قنوات الاخوان والمنتسبين صراحة للتنظيم، كان أهم ما صدر عنهم في هذا السياق هو البث الذى صدر عن محمد ناصر، والذي وصف خلاله عزمى بشارة " بالجاسوس "القومجي" والجاسوس الاسرائيلي وأنه يكره كل ما هو إسلامي، وأن الأمير تميم يصرف على عزمي بشارة الذي تربى في أحضان الصهاينة، وأنه أخذ أموالا لا تعد ولا تحصى من تميم وأن بشارة خرج من أحضان الصهاينة وذهب طوعا إلى أحضان قطر وجلس على حجر الأمير تميم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 علمي وادبي.. رابط نتيجة 3 ثانوي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ.. ممثلة ومخرجة ومنتجة

«بغدادي بيج باند» يعزف جاز ومؤلفات عربية بأوبرا القاهرة والإسكندرية