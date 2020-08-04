التفاصيل الكاملة لمشروع ميكنة شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تنفيذ مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام وتنفيذه في ٧٠ شركة، ساهم كثيرا في تخفيض حجم الخسائر المتراكمة عن السنوات الماضية.وأضاف عادل في تصريح لـ"الدستور" أنه لا بد من تطبيق منظومة التحول الرقمي أو ما يسمى بالرقمنة، في كافة شركات قطاع الأعمال وتدريب العاملين جيدا للتعامل معه، مؤكدا أن التعامل الرقمي سيقضي على بيروقراطية الروتين الحكومي ويسهم في زيادة معدلات إنجاز الأعمال دون الحاجة إلى التعامل المباشر، وبالتالي يسهم في زيادة إيرادات والحد من الخسائر التي قد تنجم عن تباطؤ أداء الأعمال.وأشار إلى أهمية وضع خطة التحول الرقمي ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير الشركات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات والشعب بصفة عامة، كما أنه أحد الأدوات المطلوبة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم معدلات الناتج القومي وتحسين مؤشرات أداء الأعمال.