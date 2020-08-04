رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار تلقي طلبات التصالح على الأبنية المخالفة بالمنيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:32 م
تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح
المنيا ـ على حسين
طباعة
أوقفت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، أعمال بناء مخالف للقانون، بمساحات بلغت 230 متر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التحفظ على المعدات المستخدمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وشدد العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على عدم التهاون في تنفيذ وإزالة أي تعدي وإيقاف الأعمال المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتم التأكيد على جميع المواطنين الذين تقدموا بمصالحات البناء لمجلس المدينة من القرى والمراكز بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمطاى لسداد رسوم جدية التصالح قبل يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون.

وفي دير مواس أعلنت الوحدة المحلية، عن استمرار عمل اللجنة الفنية الخاصة بالبت في طلبات التصالح وتضم: مهندس استشاري، أستاذ بكلية الهندسة، 2 مهندس نقابي معتمد أحدهما مدني والآخر معماري لديهم خبرة خمس سنوات يتم اختيارهم من قبل المحافظة، ممثل لوزارة الداخلية، مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم المختص.

وتفحص اللجنة طلبات التصالح للبت فيها بعد المعاينة علي الطبيعة ولا يتم دفع أي رسوم نظير استقدام اللجنة ولا تحصل أي مبالغ في هذا الشأن، ويتم التنسيق بين المحافظة واللجنة المشكلة ومجلس المدينة فقط لفحص طلبات التصالح والبت فيها.

ولا يتم تحصيل أي رسوم إلا ما نص عليه قانون التصالح بقسائم رسمية تورد للجهة الرسمية فقط طبقا للقوانين واللوائح السارية، ويستمر تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي، ويقدم الطلب مصحوبا بدفع 25% جدية تصالح عن المساحة المثبتة بالطلب التصالح.

موضوعات متعلقة

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

حالا الاعلان عن ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 موقع وزاره التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 علمي وادبي.. رابط نتيجة 3 ثانوي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ.. ممثلة ومخرجة ومنتجة

«بغدادي بيج باند» يعزف جاز ومؤلفات عربية بأوبرا القاهرة والإسكندرية