استمرار تلقي طلبات التصالح على الأبنية المخالفة بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، أعمال بناء مخالف للقانون، بمساحات بلغت 230 متر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التحفظ على المعدات المستخدمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.وشدد العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على عدم التهاون في تنفيذ وإزالة أي تعدي وإيقاف الأعمال المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.وواصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتم التأكيد على جميع المواطنين الذين تقدموا بمصالحات البناء لمجلس المدينة من القرى والمراكز بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمطاى لسداد رسوم جدية التصالح قبل يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون.وفي دير مواس أعلنت الوحدة المحلية، عن استمرار عمل اللجنة الفنية الخاصة بالبت في طلبات التصالح وتضم: مهندس استشاري، أستاذ بكلية الهندسة، 2 مهندس نقابي معتمد أحدهما مدني والآخر معماري لديهم خبرة خمس سنوات يتم اختيارهم من قبل المحافظة، ممثل لوزارة الداخلية، مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم المختص.وتفحص اللجنة طلبات التصالح للبت فيها بعد المعاينة علي الطبيعة ولا يتم دفع أي رسوم نظير استقدام اللجنة ولا تحصل أي مبالغ في هذا الشأن، ويتم التنسيق بين المحافظة واللجنة المشكلة ومجلس المدينة فقط لفحص طلبات التصالح والبت فيها.ولا يتم تحصيل أي رسوم إلا ما نص عليه قانون التصالح بقسائم رسمية تورد للجهة الرسمية فقط طبقا للقوانين واللوائح السارية، ويستمر تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي، ويقدم الطلب مصحوبا بدفع 25% جدية تصالح عن المساحة المثبتة بالطلب التصالح.