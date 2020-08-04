رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية بطنطا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:30 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدير مديرية الطرق بالغربية بسرعة تطوير الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بقيمة المنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لمنطقة سبرباي والطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية، والاستاد لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات الموجودة بالطرق.

ثم تفقد المحافظ منطقة الاستاد وقام بمعاينة قطعتين أرض فضاء بمنطقة الاستاد، وأصدر تعليماته بعمل سور حول قطعتي الأرض لاستغلالهم كساحة لانتظار السيارات لحل مشكله الزحام بالمنطقة والحفاظ عليها وعدم إلقاء القمامة بهم.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة رفع الإشغالات الموجودة على جانبي الطريق بسبرباي.

وخلال الجولة أكد محافظ الغربية على مسئولي المرور بالعمل على ضبط الحركة المرورية والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وفي نهاية الجولة أمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسحب 8 رخص سيارات لمخالفتهم بالسير عكس الاتجاه وتسليمهم للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رافق المحافظ حسام عبد الطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس طارق الجزار مدير مديرية الطرق بالغربية وعادل داود رئيس حي اول طنطا والدكتور محمود عيس رئيس حي ثان طنطا، والعقيد ابراهيم كامل إدارة المرور بالغربية، والمهندس أشرف هواش مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات ورفع القمامة أولا بأول والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم السماح بوجود أي إشغالات.
طارق رحمي
طارق رحمي

موضوعات متعلقة

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

استعلم عن نتيجة الثانوية عامة 2020 بعد إعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

«دفعة كورونا».. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 علمي وادبي.. رابط نتيجة 3 ثانوي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ.. ممثلة ومخرجة ومنتجة

«بغدادي بيج باند» يعزف جاز ومؤلفات عربية بأوبرا القاهرة والإسكندرية