تطوير الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية بطنطا

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدير مديرية الطرق بالغربية بسرعة تطوير الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بقيمة المنطقة.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لمنطقة سبرباي والطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية، والاستاد لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات الموجودة بالطرق.ثم تفقد المحافظ منطقة الاستاد وقام بمعاينة قطعتين أرض فضاء بمنطقة الاستاد، وأصدر تعليماته بعمل سور حول قطعتي الأرض لاستغلالهم كساحة لانتظار السيارات لحل مشكله الزحام بالمنطقة والحفاظ عليها وعدم إلقاء القمامة بهم.ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة رفع الإشغالات الموجودة على جانبي الطريق بسبرباي.وخلال الجولة أكد محافظ الغربية على مسئولي المرور بالعمل على ضبط الحركة المرورية والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.وفي نهاية الجولة أمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسحب 8 رخص سيارات لمخالفتهم بالسير عكس الاتجاه وتسليمهم للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.رافق المحافظ حسام عبد الطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس طارق الجزار مدير مديرية الطرق بالغربية وعادل داود رئيس حي اول طنطا والدكتور محمود عيس رئيس حي ثان طنطا، والعقيد ابراهيم كامل إدارة المرور بالغربية، والمهندس أشرف هواش مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام.وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات ورفع القمامة أولا بأول والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم السماح بوجود أي إشغالات.