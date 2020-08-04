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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآن نتيجة الثانوية العامة 2019/2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:19 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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نوفر لجميع الطلاب في جميع الأقسام رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وذلك من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فور إعلانها لطلبة الشعبة الرياضية أو العلمية أو الأدبية.


واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بعد تجميعها من الكنترولات على مستوى الجمهورية (11 كنترول) بعد استئناف عملها صباح الثلاثاء، وتجميع قائمة أعلى مجاميع بكل قطاع وكذلك المتجمع التكراري للطلاب الأوائل وفقًا لكل شعبة من الشعب الثلاث «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي»، وكذلك أوائل الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «المكفوفين والدمج».


لمعرفة النتيجة اضغط هنــــا

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