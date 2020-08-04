رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
لواء.حمدى البطران
لواء.حمدى البطران

محمدْ جبريلْ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:17 م
طباعة
لمْ أفاجأْ عندما قرأتْ اسمَ الكاتبِ الكبيرِ محمدْ جبريلْ في مقدمةٍ الفائزينَ بجوائزِ الدولةِ في الآدابِ.. فقدٌ انتظرَت طويلا منْذ عشر سنواتِ أوْ أكثرَ أنَ اقرأْ اسمَ الرجلِ في تلكَ الجوائزِ، التي كثيرا ما تخَطتهُ، لا لسببٍ إلا أنَ جاد وصريحٍ ومهمومٍ بأدبهِ فقطْ.
عندما طلبَ منيٌ صحفيٌ صديقٌ، أنَ اكتبْ عنْ أولِ أديبٍ قابلتهُ، تذكرتْ على الفورِ الكاتبِ الكبيرِ محمدْ جبريلْ، أولُ منْ رسخني كاتبا، وإليهِ أدينَ بالفضلِ الكبيرِ.
دخلتْ على موقعِ البحثِ جوجلْ لأبحثَ عنْ بعضِ المعلوماتِ عنْ محمدْ جبريلْ، متعهُ اللهُ بالصحةِ ومدٍ في عمرهِ، وكتبتْ على محركِ البحثِ محمدْ جبريلْ، ولدهشتي ظهرتْ لي مئاتُ الصفحاتِ والمواقعِ تتحدثُ عنْ القارئِ الشيخِ محمدْ جبريلْ، ولمْ يظهرْ الكاتبُ محمدْ جبريلْ، فأعدتْ الكتابةُ مرةً أخرى الكاتبَ " محمدْ جبريلْ “.
أولُ كاتبٍ معروفٍ قابلتهُ ورأيتهُ، كانَ الكاتبُ محمدْ جبريلْ، وقتها كنا في منتصف الثمانينات، وكنت في دورةٍ تدريبيةٍ بالقاهرِة, نظمها لي عمليٌ, استمرتْ شهرينِ , وكنتُ أقيمَ في استراحةِ تتبعِ مقرٍ عمليٍ في وسطِ البلدِ .
كنتَ كصعيدي أخرجُ لأتمشى عصرا, وجلستْ على مقهى , عرفتْ فيما بعدُ أنهُ مقهى البستانِ , كنتَ أجلسُ بمفردي , ثمَ جاءَ شابٌ في سنيٍ وجلسَ معي , تكلمنا دونُ سابقٍ معرفةً , وأخبرتهُ أنني أحبَ القراءةَ , كانَ هوَ أيضا مهتمٌ بالكتابةِ والقراءةِ , كانت لهجته صعيدية وعرفني بنفسه, عبدُ الحكيمْ حيدرْ الحجيليّ , وأخبرني أنهُ ذاهبٌ إلى ندوةِ الأربعاءِ في جريدةِ المساءِ , لحضورِ ندوةِ الكاتبِ محمدْ جبريلْ.
حضرتْ الندوةُ مترددا، وقتها كنتُ أسمعُ عنْ محمدْ جبريلْ وندوتهُ، وقرأتْ لهُ مجموعةِ قصصِ بعنوانِ انعكاساتِ الأيامِ العصيبةِ، وقرأتْ لهُ رواياتٌ كثيرة تتحدثُ عنْ الإسكندريةِ، وكانَ يكتبُ في صحيفةِ المساءِ، ولهُ بابٌ أسبوعيٌ، لمْ تكنْ الندوةُ قدْ بدأتْ عندما دخل مدير الندوة.
كانتْ صحتهُ جيدةً، ووجههُ أبيضٌ وسيم وشعرهُ غزيرُ ومفلفلْ. كانتْ لديَ صورةٌ ذهنيةٌ عنهُ، مختلفةً عنْ الحالةِ التي وجدتهُ عليها، الغريبَ أنني عندما قابلتْ الكاتبَ " صنعْ اللهْ إبراهيمْ " بعدها بعشرِ سنواتٍ، اتضحَ لي أنَ الصورةَ الذهنيةَ التي شكلتها في خياليٍ للكاتبِ محمدْ جبريلْ، هيَ صورةُ صنعِ اللهِ التي ترسختْ في ذهني باعتبارها الصورةِ التي ينبغي أنْ يكونَ عليها الكاتبُ.
كانتْ أولَ مرةٍ أحضرَ ندوهُ، وكانَ هو يعرفُ كلُ روادِ ندوتهِ، فطلبَ مني أنْ أعرفَ نفسي، فقلتْ أنا حمدي عبدِ اللهْ أحمدْ البطرانْ، مقدمُ شرطةٍ، وأهوى القراءةَ، ضحكَ وقالَ:
- حمدي البطرانْ، وصارَ اسمي الذي عرفتْ بهِ واسمِ الشهرةِ , وسألني عما قرأتُ فأخبرتهُ أنني أقرأُ لتوفيقِ الحكيمِ ويوسفْ إدريسْ والسباعيَ وصنعِ اللهِ , سألني:
-ماذا قرأتْ لتوفيقِ الحكيمِ , أخبرتهُ أنني قرأتْ عصفورْ منْ الشرقِ وحماري، ثم سألني عنْ كتبِ يوسفْ إدريسْ، فأخبرتهُ أنني قرأتْ روايةَ الحرامِ .
كانَ يريدُ أنْ يتأكدَ أنني أهوي الأدبُ ولستُ متطفلاً , وصارتْ علاقةٌ بيننا وكنتَ أحرصُ على حضورِ ندوةِ الأربعاءِ , واستمرتْ صداقتي بعبدْ الحكيمِ على مقهى البستانِ , ولما رجعتْ إلى بيتي وجدتْ نفسيٍ أمسكَ القلمُ واكتبْ , وكتبتْ قصةٌ قصيرةٌ , بعنوانِ لحظةِ جحودٍ وأرسلتها لمحمدْ جبريلْ , وفوجئتْ بها ينشرها لي في المساءِ . وأخبرني بعضُ أصدقائي أنهمْ شاهدوا اسمي في المساءِ، وكانَ هذا شيءٌ عظيمٌ لي.
ولما سافرتْ القاهرةُ ذهبتْ لندوتهِ، وسألني بعضُ الأسئلةِ وكانَ يكتبُ في ورقة أمامه، وطلبَ مني صورةً، وبعدها وجدتْ أولَ حديثٍ صحفيٍ معي، باعتباري كاتبا، ونشرَ صورتي، وهوَ مما رسخني ككاتبٍ، وبدأتْ اهتمَ جدا بالقراءةِ والكتابةِ وأهداني مجموعتهُ القصصيةَ بعنوانِ " هلْ “، و " قاضي البهارِ بنزلِ البحرِ “.
وعندما اندمجتْ في الندوةِ عرفتْ خلفياتِ عالمِ الأدبِ، ورشحَ لي الأصدقاءُ وراياتٍ وكتبَ، فكتبتُ أولَ مجموعةٍ قصصيةٍ بعنوانِ المصفقونَ “. والغريبَ أنَ الحديثَ الذي نشرهُ محمدْ جبريلْ كانَ أول وآخر حديثِ لي حتى نشرتْ روايتي يومياتِ ضابطٍ في الأريافِ، التي أحدثتْ ضجةً وأنهتْ خدمتي كضابطٍ. واستمرتْ صداقتي بكلا الرجلينِ، محمدْ جبريلْ وعبدْ الحكيمِ حيدرْ الحجيليّ، رغمَ الاختلافِ ما بينَ الرجلينِ.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

استعلامك حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2020 الدستور بعد الافصاح الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الاستعلام الفوري عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الثانوية عامة 2020 بعد إعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

استعلامك حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2020 الدستور بعد الافصاح الرسمي

نتيجة 3 ثانوي 2020 بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس natiga thanwy

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمدْ جبريلْ
القس. رفعت فكرى
كن قنوعا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الاخوان.....واوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

ماذا حدث للشبراويين؟ الصحفية الأمريكية «آن ويفر» تجيب

«أدباء بابل» ينظم أمسية للشاعرة أمينة عبد الله.. غدًا

مواعيد عرض «الطوق والأسورة» على المسرح المكشوف بالأوبرا

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد