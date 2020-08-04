الاخوان.....واوهام الخلافة

بالرغم من الضعف الذى يعترى جماعة الاخوان الارهابية حالياً داخل الدولة المصرية نتيجة فقدان الثقة بين قيادات الجماعة فى الخارج وكوادرها فى الداخل خاصة من شبابهم... كذلك نجاح الاجهزة الامنية فى تقويض نشاطها على كافة الاصعدة خاصة فيما يتعلق بالاعمال الارهابية....علاوة على وعى الشعب المصرى الذى تأكد من حقيقة اهداف تلك العصابة التى تتاجر بالدين لتحقيق اهدافاً دنيوية كالوصول الى سدة الحكم والسيطرة على مقدرات الدولة وإقصاء كل من يقف ضد تلك الاهداف التوسعية واخيراً سعيها الدؤوب لما تسميه "الخلافة الاسلامية" وهو الهدف الذى اعلن عنه منذ ان انشئ تلك الجماعة مؤسسها حسن البنا وإن كان لم يوضح ذلك صراحة فى بداية دعوته....اقول انه بالرغم من ذلك الضعف الا ان نشاط هذه الجماعة الارهابية حالياً فى الخارج يشهد تحركات محمومة لتحقيق اهدافهم خاصة عندما وجدوا فى اطماع الرئيس التركى الاخوانى/ رجب طيب اردوغان ما يتماشى مع اوهامهم واحلامهم حيث خلعوا عليه لقب " امير المؤمنين" و"خليفة المسلمين" وغيرها من الالقاب التى اصابته بالجنون وراح يعيث فى بعض البلاد العربية فساداً وينشر الخراب والدمار هنا وهناك مستخدماً جحافل من المرتزقة والمطاريد والدواعش الذين يأتمرون بتعليمات اسيادهم من التنظيمات المتطرفة التى تعتبر الابن الضال الغير شرعى لجماعة الاخوان الارهابية....وكذلك مستغلاً حالة الضعف السياسى والاوضاع الداخلية المتوترة التى تمر بها بعض الدول العربية مثل العراق وسوريه واليمن وليبيا وكذلك الانكفاء الكامل لدويلة قطر والمستجيبة لكل اطماع ومطالب المغتصب التركى لاراضيها وثرواتها.

وبنظرة سريعة لما تقوم به جماعة الاخوان حالياً فى سبيل تحقيق حلمها الاستعمارى الفاشى فى منطقة الشرق الاوسط والدول العربية سوف نجد بصماتها بدأت تظهر بوضوح على مفاتيح اتخاذ القرارات بل وتحريك الاحداث لصالح المستعمر العثمانى فى هذه الدول.

ففى الوقت الذى تأهب فيه البرلمان التونسى لاسقاط رئاسة الاخوانى / راشد الغنوشى وسحب الثقة من رئاسته للبرلمان وجدنا اموال التنظيم الدولى للجماعة تتدخل لإقناع عدد 18 نائباً بالتغيب عن جلسة التصويت او الامتناع عنه وبالفعل نحجت فى ذلك واستمر المذكور فى منصبه وفضحت وسائل الاعلام التونسية الحرة تلك المجموعة بنشر اسماءهم والمبالغ التى حصلوا عليها نتيجة ذلك....وكان اردوغان هو اول من هنأ الاخوانى الغنوشى باستمراره فى رئاسة البرلمان باتصال تليفونى فى ذات الساعة التى اعلنت فيها النتيجة .

وفى دولة الكويت الشقيقة كان للاخوان دوراً كبيراً فى تأجيج المشاعر بين الشعبين المصرى والكويتى من خلال تصريحات وتصرفات صبيانية غير مسئولة اسفرت مؤخراً عن وقف الرحلات الجوية بين مصر والكويت تحت ذريعة فيروس كورونا والواقع ان هذا الامر ليس ببعيد عن اصابع الاخوان التى لها التأثير الاكبر على جماعة الاخوان فى منطقة الخليج العربى بالكامل وهنا يجب ان نشير الى الدور الذى تلعبه قيادات الجماعة الذين ينتمون لما يسمى حالياً بالحركة الدستورية الاسلامية الكويتية التى تعتبر الغطاء الرسمى لجمعية الاصلاح الاجتماعى وهى الكيان الاخوانى الرئيسى فى الكويت....وقد تمكن العديد من هؤلاء الفوز بعدد مؤثر من مقاعد البرلمان الكويتى الذى يلعب بعض اعضائه دوراً كبيراً فى الاساءة للعلاقات المصرية – الكويتية ناهيك عن استعانة الحكومة الكويتية بالاخوان لخلق حالة من التعادل فى مجال الاقتصاد والاستثمار والوظائف العامة بين الشيعة التى تدعمها ايران والسنة التى تدعمها الاخوان....وهنا نشير ايضاً الى تأثير جماعة الاخوان فى الكويت على دول منطقة الخليج المحيطة بها خاصة قطر التى اصبحت حظيرة مأمونة لكافة عناصر وقيادات الجماعة الهاربة من مصر لدرجة انها اعطت جنسيتها للعديد من هؤلاء الخونة بدءاً من يوسف القرضاوى وصولاً الى العديد من الاعلاميين المأجورين العاملين فى قناة الجزيرة وبعض الرياضيين الذين لجأوا اليها بعدما اكتشف انتمائهم لجماعة الاخوان الارهابية.... ثم اصبحت ايضاً ارضاً خصبة للمستعمر التركى يرتع فيها كما يشاء بل ويسيطر على احياء ومواقع حيوية بالكامل فيها .

ثم نأتى الى ليبيا الجريحة التى اصبحت مطمعاً لكل من تسول له نفسه فى الاستفادة من خيراتها وثرواتها مستخدمين فى ذلك هذا الاردوغان الذى يمثل تلك الماكينة التى تحركها الصهيونية العالمية كيفما تشاء ووقتما تشاء ليقوم بما هو مطلوب منه بكل ترحاب ودقة طمعاً فى ان تساعده تلك القوى الاستعمارية فى تحقيق حلم الخلافة العثمانية التى سوف تسيطر على معظم دول المنطقة العربية ويكون مركزها الرئيسى "تركيا" ولا ننسى فى هذا السرد السريع ذلك الدور الذى تقوم به حركة حماس التى لا تدخر هى الاخرى وسعاً فى تصدير الارهاب للاراضى المصرية غبر الانفاق الغير شرعية بل وايضاً بتدريب تلك العناصر التكفيرية وامدادهم بالسلاح والذخيرة لتشتيت تركيز وانتباه الجيش المصرى عما تقوم به تركيا فى ليبيا وايضاً فى اثيوبيا وبعض الدول الافريقية القريبة من الحدود الليبية الجنوبية لاحكام السيطرة عليها.

ثم يأتى دور مروجى الفتن وبائعى الاكاذيب من الاعلاميين الاخوان الذى وهبوا انفسهم وولائهم للمستعمر التركى وراحوا يتصارعوا فيما بينهم لإرضاء كفيلهم وحاميهم للهجوم على الدولة المصرية التى نشأوا فيها وتعلموا فى مدارسها وجامعاتها واكلوا من خيراتها ثم كانوا اول الجاحدين لها.

ان جميع هؤلاء يتحركون حالياً فى تناغم وتنسيق على اعلى المستويات من قبل التنظيم الدولى لجماعة الاخوان الارهابية دعماً لحلم الخلافة العثمانية والذى يحلم الخليفة المزعوم اردوغان بان يتم تنصيبه لهذا الحلم الوهمى وهو لايعلم انه سيكون اول من سوف يتم التضحية به سواء من قبل الصهيونية العالمية او جماعة الاخوان التى تدور فى فلكها.

وتبقى مصر درة الشرق بإذن الله والتى سوف يسقط على يديها تلك الاحلام والخرافات مهما حاول هؤلاء الخونة ....وسوف يقوم الشعب المصرى بتحطيم هذا الوهم مثلما تصدى لاطماع تلك الجماعة واسقطها بعد عام واحد من استيلائها على حكم البلاد فى غفلة من الزمن....علينا فقط ان ننتبه لما يحدث حولنا جيداً وان نكون على اهبة الاستعداد لمواجهته اذا استدعى الامر ذلك.

وتحيا مصر...