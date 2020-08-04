تجديد حبس سائق دهس حارس «كمبوند» بالرحاب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق سيارة نقل "تريلا"؛لاتهامه بدهس حارس "كمبوند" بمنطقة الرحاب بعد منعه من دخول الـ"كمبوند"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس شاب أسفل عجلات سيارة نقل "تريلا".وعقب فحص البلاغ والانتقال لمسرح الحادث تبين مصرع "حسام"، 24 سنة، وبعمل التحريات، تبين أن تريلا دهست الضحية، مما تسبب في مصرعه في الحال.وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجح رجال المباحث في القبض سائق التريلا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.