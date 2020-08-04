«التخطيط»: 15 مشروعًا لتطوير التعليم بتكلفة 384.1 مليون جنيه بقنا

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعًا لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي بمحافظة قنا بتكلفة قدرها 384.1 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019-2020، لتستحوذ بذلك على 9.2% من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن مشروعات تطوير التعليم قبل الجامعي تشمل إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي بتكلفة 194.5 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي بتكلفة 46.1 مليون جنيه، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بقنا بقيمة 30 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مدارس ثانوي عام بـ28.3 مليون جنيه، وتنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي الفني بتكلفة 19 مليون جنيه.