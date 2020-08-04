رسمياً اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس Natiga





رابط نتيجة الثانوية العامة الان

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في بيان له، إن كل ما ينشر عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 مؤكدا استحالة تغيير الدرجات بعد رصدها من قبل كنترولات الثانوية العامة، وذكر: «لا تنساقوا وراء هذه الصفحات التي تزعم تغيير في نتائج الطلاب، وأن ما تقوله لا أساس له من الصحة. وأكد أنه لن تخرج أي نتيجة لأي شخص إلا بعد اعتمادها رسميا من قبل الوزارة».





حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونيًا للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال



و كان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، أن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح هذا العام 2020 مطمئنة جدًا، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتًا أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 جاءت بنسبة 78.6%.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه كان يتابع بنفسه الامتحانات ويوافق على حل أي مشكلة كانت تطرأ على أي أمتحان طالما كانت في مصلحة الطالب نظرًا للظروف الت يمرت بها الدولة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في بيان له، إن كل ما ينشر عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 مؤكدا استحالة تغيير الدرجات بعد رصدها من قبل كنترولات الثانوية العامة، وذكر: «لا تنساقوا وراء هذه الصفحات التي تزعم تغيير في نتائج الطلاب، وأن ما تقوله لا أساس له من الصحة. وأكد أنه لن تخرج أي نتيجة لأي شخص إلا بعد اعتمادها رسميا من قبل الوزارة».حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونيًا للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط هنا https://natiga.dostor.org/ و كان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، أن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح هذا العام 2020 مطمئنة جدًا، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتًا أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 جاءت بنسبة 78.6%.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه كان يتابع بنفسه الامتحانات ويوافق على حل أي مشكلة كانت تطرأ على أي أمتحان طالما كانت في مصلحة الطالب نظرًا للظروف الت يمرت بها الدولة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





ساعات قليلة وتظهر رسمية نتيجة الصف الثالث الثانوي، والتي ينظرها الجميع وقد بدأ طلاب الثانوية العامة لعام 2020 في البحث منذ الصباح الباكر عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.وتوفر جريدة "الدستور" لقراءها نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تظهر النتيجة بحد أقصى الساعة الثانية ظهرا اليوم الثلاثاء، حسب ما صرح وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، حيث إنتهت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أمس الإثنين.وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال الساعات المقبلة، كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابة الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبء للحصول على النتيجة.