إزالة 4110 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط (صور)

‪قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 4110 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمراكز وقرى المحافظة وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات.وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا، وتم تحرير محضر جنح طوارئ وإحالته إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون. ‬‪وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء- استمرار تنفيذ تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس، مشيرًا إلى تنفيذ إزالة لـ 2054 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 77 فدانا و12 قيراطا و23 سهما.وإزالة 819 حالة تعدي مباني على أراضى أملاك دولة بمساحة 122 ألف متر وتنفيذ 273 حالة إزالة على أراضى زراعية لأملاك الدولة بمساحة 2942 فدان و3 قيراط و22 سهما وإزالة 964 حالة لمخالفات البناء على مساحة 129 ألف متر.وذلك خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.