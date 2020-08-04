رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4110 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط (صور)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:07 م
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط
محمد أبوشادي
طباعة
‪قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 4110 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمراكز وقرى المحافظة وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات.

وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا، وتم تحرير محضر جنح طوارئ وإحالته إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون. ‬

‪وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء- استمرار تنفيذ تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس، مشيرًا إلى تنفيذ إزالة لـ 2054 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 77 فدانا و12 قيراطا و23 سهما.

وإزالة 819 حالة تعدي مباني على أراضى أملاك دولة بمساحة 122 ألف متر وتنفيذ 273 حالة إزالة على أراضى زراعية لأملاك الدولة بمساحة 2942 فدان و3 قيراط و22 سهما وإزالة 964 حالة لمخالفات البناء على مساحة 129 ألف متر.

وذلك خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط
حالات تعدٍ بأسيوط

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2019 برقم الجلوس والاسم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

أول الثانوية العامة: أسرتي بكت بـ«هيستيرية».. وسأكون من أشهر الجراحين

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الاستعلام الفوري عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الثانوية عامة 2020 بعد إعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

استعلامك حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2020 الدستور بعد الافصاح الرسمي

نتيجة 3 ثانوي 2020 بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس natiga thanwy

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمدْ جبريلْ
القس. رفعت فكرى
كن قنوعا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الاخوان.....واوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

ماذا حدث للشبراويين؟ الصحفية الأمريكية «آن ويفر» تجيب

«أدباء بابل» ينظم أمسية للشاعرة أمينة عبد الله.. غدًا

مواعيد عرض «الطوق والأسورة» على المسرح المكشوف بالأوبرا

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد