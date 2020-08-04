سعفان: حجز المواعيد «إلكترونيًا» بمكتب التمثيل العمالى فى الكويت

يبدأ اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام تسجيل المعاملات وحجز المواعيد الخاصة بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت «أونلاين»، وذلك على الموقع الخاص بالمكتب، تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين في الدولة لإنجاز معاملاتهم في المرحلة الحالية وفقًا للإجراءات الاحترازية.وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المكتب يسعى من خلال هذا التطبيق لتقديم العديد من الخدمات، والتي تتمثل في تسجيل مستخدم، وتسجيل بيانات المعاملات، وكتابة وطباعة شهادات الخبرة، وكتابة وطباعة شهادات استمرارية العمل لتجديد الإجازة في مصر، وحجز موعد للتصديق على المعاملات، وتسجيل البحث عن فرص العمل (تحويل داخلي)، وتسجيل صاحب العمل (توفير فرص عمل، وتحويل داخلي)، فضلاً عن تسجيل الشكاوى العمالية.وأوضح الوزير، أن هذا التطبيق يعمل حاليًا في المرحلة التجريبية والتي ستنتهي في 31 أغسطس الجاري وستتم بعد ذلك إضافة التعديلات والتحسينات والمعاملات الأخرى التي يقوم المكتب بتقديمها لجمهور المتعاملين معه تباعًا.