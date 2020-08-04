توقعات بهروب بايدن من مناظرة ترامب بعد دعوات من 3 وسائل إعلامية

دعت كلا من الـ"سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "نيوزويك" جو بايدن إلى عدم مناظرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهما كلف الأمر، معتبرين أن مناظرة ترامب معركة خاسرة، نظرا لاعتماده على الأكاذيب.وأثارت تلك التصريحات حفيظة الجمهوريين، واعتبروه تمهيدًا لانسحاب جو بايدن من المناظرات الثلاث، لكن حملة بايدن نفت هذا الأمر، وقالت إنه متشوق لمناظرة ترامب.وقالت كيت بيدنجفيلد، نائبة مدير الحملة الانتخابية ومديرة الاتصالات لبايدن، إن المرشح الديموقراطي يتطلع بشدة إلى المناظرات مع ترامب، مضيفة أن حملته وافقت بالفعل على المناقشات الرئاسية الثلاث المقبلة، بينما لم توافق حملة ترامب.وجاءت تصريحات "بيدنجفيلد" عقب نشر مقال كتبه السكرتير الصحفي السابق لكلينتون في البيت الأبيض، جو لوكهارت، حيث حث بايدن على تخطي مناقشة الرئيس ترامب قبل انتخابات نوفمبر.وسخر أنصار ترامب من نائب الرئيس السابق لإجراء العديد من المقابلات معه من المنزل، وتكهن المدافعون عن ترامب أيضا بالصحة العامة لبايدن، قائلين "إن رفض بايدن للمناظرة مع ترامب يمكن أن توفر ذخيرة للمدفع".ونوه بيل ستيبين، مدير حملة ترامب 2020، أنه من المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 سبتمبر، محذرًا من أن الموعد متأخر جدًا، مضيفًا "بحلول ذلك الوقت ستكون 16 ولاية قد صوتت بالفعل"، لافتا إلى حقيقة أن معظم الأمريكيين سيشاركون في التصويت عبر البريد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.وتابع "لا نعتقد أن الطلب من الأمريكيين إلقاء نظرة على المرشحين، عن كثب قبل بدء الإدلاء بأصواتهم أمر مبالغ فيه".