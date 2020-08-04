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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كلمة مكتوبة على الشاطئ تنقذ 3 ميكرونيزيين عالقين على جزيرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:00 م
جزيرة
جزيرة
وكالات
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عاد ثلاث بحّارة ميكرونيزيين كانوا عالقين على جزيرة صغيرة في غرب المحيط الهادىء إلى ديارهم بعدما رصدت طائرات حربية أسترالية وأميركية كلمة الاستغاثة "أس أو إس" الضخمة التي كتبوها على رمال شاطىء الجزيرة، وأرشدت فرق الإنقاذ إلى مكانهم، على ما قال مسؤولون.

وأوضحت القوات الجوية الأسترالية أنها عثرت على الرجال الثلاثة الأحد في جزيرة بايكلوت الصغيرة، على بعد نحو 190 كيلومترًا من النقطة التي كانوا أبحروا منها قبل ثلاثة أيام.

وكان قارب الثلاثة البالغ طوله سبعة أمتار خرج عن مساره المقرر، فنفد منه الوقود بين اثنتين من الجزر والجزر المرجانية الاستوائية التي يتجاوز عددها 600 وتتشكّل منها ميكرونيزيا.

وهرعت طائرات حربية أسترالية وأميركية للبحث عن المركب المفقود إثر بلاغ من مركز الإنقاذ والتنسيق للمحيط الهادىء في غوام، ورصدت الطائرات الأحد نداء الاستغاثة المكتوب على رمال الشاطىء.

ونقلت مروحية أقلعت من حاملة الطوافات الأسترالية "كانبيرا" الماء والطعام إلى الرجال الثلاثة على الجزيرة، وأفاد طاقمها بأن المفقودين في حال جيدة.

وتولّت دورية بحرية ميكرونيزية إجلاء المفقودين الثلاثة من الجزيرة، وفق ما أفادت القوى المسلحة الأسترالية، على ما أوضحت القوى المسلحة الأسترالية.

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