ضبط 1398 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1398 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.